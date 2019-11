En 59-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at have forsøgt at kvæle en kvindelig bekendt i Næstved.

Politiet har søndag eftermiddag klokken 16.13 anholdt en 59-årig mand, som er sigtet for drabsforsøg i Næstved.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet har manden forsøgt at kvæle en kvindelig bekendt.

Overfaldet fandt sted i en lejlighed i Næstved.

- Kvinden er i kritisk tilstand og indlagt på sygehuset, skriver politiet.

Manden ventes fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved mandag.

Af hensyn til efterforskningen ønsker Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ikke at oplyse yderligere.

Det vides således ikke, hvad motivet til overfaldet har været, eller hvordan offeret og den formodede gerningsmand kender hinanden.

/ritzau/