Som følge af det voldsomme knivstikkeri tirsdag aften på Frederikssundsvej er en mand blevet sigtet for forsøg på manddrab.

Det står klart efter han onsdag blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg.

Manden er sigtet for to knivepisoder, hvoraf det ene udspillede tirsdag aften på en Shell-tank på Frederikssundsvej i Brønshøj, hvor en ekspedient blev stukket i brystet med en kniv gennem bughulen, hvorefter ekspedienten blev hastet til Rigshospitalet med livstruende skader. Under grundlovsforhøret blev manden sigtet drabsforsøg for knivstikkeriet.

Fire dagen forinden var manden impliceret i en anden voldelig episode, hvor han ifølge politiets mistanke på en anden adresse i Brønshøj stak en mand i ryggen med en kniv, så hans lunge punkterede. For dette er manden sigtet for legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter.

Politiet var massivt til stede på Frederikssundsvej.

Knivepisoden på Frederikssundsvej tirsdag skabte kaos på den trafikerede vej, som var spærret på grund af politiets arbejde med både hundepatruljer og kriminalteknikere.