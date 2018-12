En 20-årig mand sigtes for drab efter en 43-årig mand lørdag blev fundet livløs i en lejlighed i Holbæk.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser i en pressemeddelelse, at den 20-årige bliver fremstillet i Grundlovsforhør i Retten i Roskilde søndag formiddag.

Her vil anklagemyndigheden kræve den 20-årige varetægtsfængslet.

Den drabssigtede blev anholdt lørdag aften, efter at politiet klokken 19.30 modtog en anmeldelse om, at der i en lejlighed i Holbæk midtby befandt sig en livløs person.

Politiet kunne sammen med lægefagligt personale konstatere, at manden var afgået ved døden - formentlig som følge af knivstik i kroppen.

Den afdøde er en 43-årig mand fra Holbæk, som boede i den lejlighed, hvor han blev fundet død. Hans pårørende er underrettet om sagen.

Politiet foretog kort efter anmeldelsen anholdelse af den 20-årige mand, da han kunne mistænkes for at have en rolle i sagen, som politiet efterforsker som 'personfarlig kriminalitet begået i et misbrugsmiljø, hvor der kan være mistanke om drab eller andre livsfarlige handlinger,' står der i pressemeddelelsen.

