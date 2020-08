Politiet har sigtet en mand for drabet på den 25-årig rapper Shmur ved Væddeløbsbanen i Aarhus i juli.

Den anholdte fremstilles i grundlovsforhør onsdag eftermiddag.

Den anholdte er fra København og er 40 år, oplyser Østjyllands Politi kort før retsmødet.

Drabet fandt sted 22. juli på Observatorievej ved Væddeløbsbanen i Aarhus.

Politiet er tilstede ved Observatorievej ved Travbanen i Aarhus, torsdag den 23. juli 2020. Onsdag aften blev en mand skuddræbt på Observatorievej og en anden mand blev kvivdræbt på Lenesvej torsdag morgen. Aarhus Politi efterlyser vidner i forbindelse med begge sager.. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Politiet er tilstede ved Observatorievej ved Travbanen i Aarhus, torsdag den 23. juli 2020. Onsdag aften blev en mand skuddræbt på Observatorievej og en anden mand blev kvivdræbt på Lenesvej torsdag morgen. Aarhus Politi efterlyser vidner i forbindelse med begge sager.. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen

Efter at være blevet skudt formåede Shmur at finde vej ind i hestefolden.

Flere personer fandt ham liggende i folden og tilkaldte politiet.

Kort efter ankom politi og ambulance, men Shmurs liv stod ikke til at redde.

Politiet mener, at en rivalisering i det kriminelle miljø ligger forud for drabet.

Anholdelsen kommer dagen efter, at to mænd blev varetægtsfængslet for at have medvirket til en stor hashhandel til en værdi af 1,6 millioner kroner. En handel, som Østjyllands Politi, vurderer hænger sammen med drabet ved væddeløbsbanen.



»Efterforskningen peger i stigende grad på, at motivet til drabet skal findes i en narkohandel mellem to persongrupper. Vi har nu anholdt yderligere en person i sagen, som vi mener kan knyttes direkte til drabet, men vi har fortsat et stort efterforskningsarbejde foran os. Et arbejde som vi forventer vil afdække yderligere personer med en rolle i sagen,« siger politiinspektør Michael Kjeldgaard.



Af hensyn til efterforskningen anmoder anklagemyndigheden om lukkede døre ved grundlovsforhøret, og Østjyllands Politi ønsker derfor ikke at oplyse yderligere detaljer om sagen.

Efter drabet udsendte Shmurs manager en pressemeddelelse:

'På baggrund af utallige henvendelser fra pressen er det med stor sorg, at vi kan bekræfte, at Shmur, artist, kunstner og pladeselskabsmedejer, er afgået ved døden 22. juli 2020 i Aarhus. Vi beder medier og pressen at vise respekt over for de pårørende/familien,' skriver Prasad Balakur i en pressemeddelelse og fortsætter:



'Shmur var en af vores bedste artister. Han var en af de mest anticiperede upcoming artister på den danske musikscene. Det gladeste, kærligste og mest positive menneske, som jeg nogensinde har mødt. Shmur vil altid leve videre i os.'