May Irene Elisassen blev i februar indlagt på hospitalet med en forgiftning.

Den 73-årige norske kvinde gav udtryk for, at hun var bange for at nogen havde forsøgt at slå hende ihjel.

I juni blev hun fundet død med det samme stof i kroppen.

Nu mistænker politiet, at hun er blevet slået ihjel af sin mand, som derfor er blevet sigtet for drab.

Det skriver det norske medie VG.

Manden nægter sig skyldig, og sidder nu varetægtsfængslet for drabet.

Torsdag skal han igen møde i retten, hvor han ifølge sin advokat vil bede om at blive løsladt.

Norsk politi oplyser til VG, at man også har udvidet sigtelsen til at omfatte forsøg på drab ved forgiftning i forbindelse med May Irene Elisassens indlæggelse i februar.

Dengang var der nemlig tale om det samme stof, som er blevet fundet i hendes krop i juni.

Politiet har ikke offentliggjort detaljer om hvilket stof, der er tale om, men oplyser, at det er et stærkt smertestillende præparat, som ofte bruges i medicinske behandlinger.

Politiet valgte ikke at sætte en undersøgelse i gang efter den første forgiftning af kvinden i februar.



Ifølge den norske anklagemyndighed skyldes det, at man på det tidspunkt ikke mente, der lå en kriminel handling bag forgiftningen.

