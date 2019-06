Den 54-årige mand, der er sigtet for drabet på lægen Charlotte Asperud i Tisvildeleje, har en broget og belastet fortid.

Blandt andet misbrugte han for få år siden store pengebeløb, som han var betroet af det politiske parti, som han sympatiserede med og blev opstillet som kandidat for.

På grund af det navneforbud, som Retten i Helsingør har beskyttet den 54-årige mand med, er B.T. afskåret fra at gå i detaljer om den drabsfængsledes begivenhedsrige liv – herunder hans konkrete politiske karriere.

For nogle år siden var han dog opstillet for et større politisk parti ved kommunalvalget. Men opnåede ikke valg.

»Uden at det skal lyde forkert, kom han vist mest med på opstillingslisten, fordi den skulle fyldes ud,« har en nuværende partifælle tidligere fortalt til B.T.

Nu viser en gennemgang af hans tidligere domme, som B.T. har foretaget, at han i 2013 blandt andet blev dømt for to tilfælde af underslæb over for sine partifæller.

Ved en omfattende tilståelsessag i Københavns Byret, hvor han uden forbehold erkendte over 200 tiltalepunkter af vidt forskellig art, erkendte han de to underslæbs-forhold.

De var foregået, mens han i en længere periode havde været betroet en tillidspost i to lokalafdelinger i partiet, der gav ham adgang til partiets økonomi.

Den tillid misbrugte han til – som der stod i anklageskriftet – 'uretmæssigt at have forbrugt' hhv. godt 38.000 kr. og godt 93.000 kr. af de to lokalafdelingers midler.

Anklageskriftet fyldte ikke mindre end 41 sider, og for de godt 200 forbrydelser blev han idømt to et halvt års fængsel.

Heraf blev to år gjort betinget, og retten besluttede, at det sidste halve års fængsel var afsonet med hans varetægtsfængsling.

Blandt de erkendte forbrydelser var tre tilfælde af spirituskørsel, flere tilfælde af tyveri, dokumentfalsk og databedrageri.

Den 54-årige mand, der er fængslet for drabet på den 58-årige læge Charlotte Asperud i hendes hjem i Tisvildeleje, har tidligere lavet stribevis af indbrud i Nordsjælland – blandt andet ganske tæt på gerningsstedet for drabet. Foto: Privatfoto/Nordsjællandspoliti Vis mere Den 54-årige mand, der er fængslet for drabet på den 58-årige læge Charlotte Asperud i hendes hjem i Tisvildeleje, har tidligere lavet stribevis af indbrud i Nordsjælland – blandt andet ganske tæt på gerningsstedet for drabet. Foto: Privatfoto/Nordsjællandspoliti

Her udnyttede han blandt andet flere velhavendes ofre ved at stjæle deres identitet, så han ved hjælp af forfalskede og stjålne kørekort og betalingskort kunne hæve store beløb i kontanter og købe varer.

Eksempelvis blev en topchef i et større dansk rederi udsat for identitetstyveri, så hans post blev omadresseret af den nu 54-årige, så følsomme breve med betalingskort og koder kunne opsnappes af gerningsmanden.

Af dombogen fra tilståelsessagen i 2013 fremgår desuden, at også en velanskreven advokat var blandt ofrene for identitetstyverierne.

Her lagde gerningsmanden ud med at malke advokatens stjålne dankort for ca. 65.000 kr. ved tre kontanthævninger i Jyske Banks filialer i Helsingør, Hørsholm og Hillerød.

Og senere fulgte en lang række varekøb over nettet med advokatens kreditkort-oplysninger.

Den massive svindel udløste et samlet erstatningsbeløb fra de forurettede på over en halv million kroner.

I retten kom det frem, at han kort inden havde mistet både job og ægtefælle, ligesom han havde et misbrug af både alkohol og kokain.

For en måned siden blev han anholdt for drabet på den 58-årige læge Charlotte Asperud under et mislykket hjemmerøveri natten til 30. april i Tisvildeleje.

Han nægter sig skyldig.