En 39-årig mand skal de næste fire uger sidde varetægtsfængslet.

Det har Retten i Holstebro fredag besluttet, skriver TV Midtvest.

Manden er sigtet for at have udsat sin steddatter, der er i teenageårene, for 14 tilfælde af voldtægt og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje begået over en længere periode.

Fra oktober sidste år til april i år, for at være helt præcis.

TV Midtvest tilføjer, at manden blev anholdt i dag, fredag – og fremstillet i et grundlovsforhør.

Af hensyn til efterforskningen – og den forurettede – foregik mødet bag lukkede døren.

Men retten har besluttet at varetægtsfængsle manden frem til 7. oktober.

Manden har kæret varetægtsfængslingen.