En 24-årig dansk kvinde blev samlet op af en ældre mand i New Zealand, som er anholdt og sigtet for voldtægt.

En dansk kvinde, der er ude at rejse med rygsæk i New Zealand, blev angiveligt voldtaget torsdag af en 50-årig mand, der er anholdt i sagen.

Det skriver den newzealandske avis The New Zealand Herald.

Udenrigsministeriets Borgerservice bekræfter i en mail til TV2, at man er bekendt med sagen.

Kvinden havde stået og blaffet uden for byen Hamilton, der ligger på den nordlige af New Zealands to hovedøer.

Ifølge avisen blev hun samlet op og kørt til en kirkegård 80 kilometer væk fra opsamlingspunktet. Her skulle manden have overfaldet hende.

/ritzau/