En mand er sigtet for at have stjålet en taske fra et døende trafikoffer.

Det skriver fyens.dk.

Det var 7. marts, at en 75-årig kvinde på cykel omkom i en ulykke i Odense, hvor hun blev ramt af en højresvingende lastbil.

Efter ulykken havde Fyns Politi problemer med at få identificeret kvinden, fordi hun ikke umiddelbart have taske eller andet med id på sig. Men det viste sig, at hun havde en taske. Den var dog blevet stjålet.