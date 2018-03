Politi fandt to døde geder i en mands lejlighed nordvest for Aalborg. Han sigtes for brud på dyreværnsloven.

Aalborg. Et vidne undrede sig lørdag eftermiddag over, at en person bar en ged ind i en lejlighed i Kaas nordvest for Aalborg.

Vidnet kontaktede politiet, og det blev klart, at lejlighedens 40-årige mandlige beboer havde halalslagtet to geder i sin lejlighed på Brogaardsgade. Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Gederne hang i et rum i lejligheden og var begge døde, da politiet ankom.

Den mandlige beboer, der kommer fra Syrien, sigtes nu for overtrædelse af dyreværnsloven og bekendtgørelsen vedrørende slagtning og aflivning af dyr.

Fødevarestyrelsen ved Kredsdyrlægen er underrettet om sagen, og dyrene er blevet beslaglagt. De bliver opbevaret i en fryser, ind til de kan blive undersøgt nærmere.

/ritzau/