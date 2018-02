Et kolonihavehus i Svendborg brændte søndag aften ned til grunden. Politiet har anholdt en midaldrende mand, som nu er mistænkt og sigtet for at have sat ild på huset.

Den 58-årige mand kom gående med sin cykel væk fra det brændende hus, da politi og brandvæsen søndag aften kort før klokken 20 nåede frem for at slukke ilden.

Politiet mener, at det var ham, der satte ild til huset, fordi han angiveligt har haft en eller anden konflikt med husets ejer, som er en bekendt til den sigtede.

»Det kan tænkes, at de to har en eller anden form for udeståenede med hinanden, men jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvad det drejer sig om endnu. Vi skal have afhørt begge parter og have undersøgt brandstedet igen, når det bliver lyst,« fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Hans Jørgen Larsen.

Han tilføjer, at politiet lige nu er tilbageholdende med at komme med flere oplysninger i sagen, fordi jurister senere på dagen tager stilling til, hvorvidt den anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør.

»Men vi er ikke i tvivl om, at vi har fat i den rigtige mand,« siger vagtchefen.

Kolonihavehuset udbrændte totalt, men heldigvis befandt der sig ingen mennesker i eller omkring huset under branden. Branden nåede heller ikke at sprede sig til de omkringliggende huse, inden den blev slukket.

Den 58-årige er nu sigtet for forsætlig brandstiftelse.