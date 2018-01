Sammen med flere andre er en mand mistænkt for at have smuglet 180 kilo hash ind i landet gemt i biobrændsel.

København. En 42-årig mand bliver torsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Nykøbing Falster i en sag om indsmugling af 180 kilo hash.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Sammen med flere andre er han sigtet for at have indsmuglet de mange kilo hash. En 45-årig mand sidder allerede fængslet i sagen.

Hashen var gemt i såkaldte big bags med biobrændsel i form af knuste olivensten.

Det var 26. juni sidste år, at hashen blev kørt over grænsen ved Rødbyhavn.

Chaufføren var fra Litauen, som kørte en litauisk lastbil med en dansk indregistreret trailer.

Han blev i første omgang anholdt og sigtet. Men ifølge Ekstra Bladet blev han løsladt igen, og sigtelsen blev frafaldet, da det viste sig, at han ikke vidste, hvad der lå gemt i lasten.

Dagen efter at lasten blev stoppet ved Rødbyhavn, fandt politiet frem til den 45-årige. Her stod han klar til at modtage lasten ved en lejet lagerhal i Greve, skriver Ekstra Bladet.

Sagen mod den 45-årige mand begynder 18. januar.

/ritzau/