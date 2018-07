En ung mand på 21 år blev onsdag sigtet for at have efterladt sin hund i en varm bil i flere timer.

Hunden var blevet efterladt i en bil på en parkeringsplads på Gudrunsvej i Brabrand, skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport torsdag.

'En borger så hunden ligge i bilen kl. 8.00 om morgenen, og da han om eftermiddagen kl. 13.40 kom forbi igen, lå hunden der stadig,' lyder det fra politiet.

Bilen, som hunden befandt sig i, stod ifølge politiet i bagende sol, og hunden havde hverken adgang til luft, mad eller vand.

'Da det i første omgang ikke lykkedes at få kontakt til bilejeren, blev en patrulje sendt til stedet. Her kunne betjentene konstatere, at hunden lå og rystede i bilen og så medtaget ud', oplyser politiet videre.

Betjentene brød derfor bilen op og fik hunden ud i frisk luft.

Kort efter dukkede ejeren op på stedet, og han er nu blevet sigtet for brud på dyreværnsloven, da han ifølge politiet havde efterladt sin hund 'under særdeles kritisable forhold'.