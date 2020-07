»Skal jeg hente min kniv og 'stab' (stikke dig, red.) dig eller hvad?«

En mand er onsdag blevet sigtet for at have overfaldet en ung mand og filmet det. Klippet er efterfølgende dukket op på Facebook, hvor det er blevet delt flere steder.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser onsdag middag i en pressemeddelelse, at den formodede gerningsmand er blevet sigtet.

»Vi tager stærkt afstand fra, at man filmer vold og derefter lægger optagelserne ud offentligt – uanset om man kalder det skete 'happy slapping' eller ej,« siger politiinspektør Kaj Nielsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

I videoen ser man et overfald på en ung mand, der blandt andet bliver slået i hovedet og skubbet baglæns ind i en toiletbås af en ung mand med anden etnisk herkomst end dansk.

»Ned på knæ og kys min fucking sko. Kom herud og kys min fucking sko,« siger gerningsmanden blandt andet og truer også med at hente en kniv.

Da den unge mand første gang sætter sig på knæ og læner sig fremover for at kysse en af skoene, bliver han sparket i hovedet.

Politiet har efterfølgende opfordret til, at man ikke gemmer eller deler videoen.

'Den har en sådan karakter, at det kan være ulovligt at dele den af hensyn til offeret,' lyder det.

Politiet advarer derfor mod at dele den - ligesom man advarer mod såkaldt 'happy slapping'.

»Det hører selvklart ingen steder hjemme. Og vi foreslår forældre til teenagere at forklare dem om de alvorlige konsekvenser af både selve det skete og det, at man filmer og deler det med andre,« forklarer Kaj Nielsen.

Politiet er i gang med at kontakte Facebook for at få videoen slettet fra platformen.