I starten af oktober blev en ældre kvinde i sit hjem på Amager udsat for først et voldsomt overfald og så voldtægt af en ubuden gæst.

Det skete, da en mand mellem klokken seks og syv om morgenen 6. oktober skaffede sig adgang til hendes hjem. I den forbindelse skal han flere gange have slået hende i ansigtet med knytnæve.

Det er i hvert fald, hvad Københavns Politi har sigtet manden for. Selv nægter den 41-årige rumæner sig skyldig.

Manden blev fredag formiddag fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret efter at være blevet anholdt torsdag.

I sigtelsen lyder det, at manden efter at have slået kvinden krævede, at hun gav ham nogle penge. Han truede med at slå hende ihjel, hvis hun nægtede, lyder det.

Efter at have krævet penge tog han flere værdigenstande fra hende. Blandt andet stjal han en telefon, en iPad, nogle smykker samt en sort lædertaske med hendes pas og diverse personkort.

Det betød dog ikke, at mareridtet var ovre for kvinden.

Efterfølgende tvang manden ifølge sigtelsen kvinden til samleje under trusler om vold. Og da den påståede voldtægt var ovre, skal han have beordret kvinden til at blive i sengen.

Så gik han rundt i boligen for at gennemsøge den for andre værdigenstande, som han kunne tage med sig derfra.

Ved fredagens grundlovsforhør besluttede dommeren efter anmodning fra anklageren at lukke dørene. Det er derfor uvist, hvilke beviser politiet har i sagen.

Der blev desuden nedlagt navneforbud for både offeret og den sigtede, som blev varetægtsfængslet i 27 dage.

