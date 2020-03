Det medførte mange aflysninger i togdriften, da et S-tog onsdag påkørte en jernstang i København.

Flere vidner bemærkede, at en mand onsdag formiddag lagde en jernstang ud på skinnerne mellem Nordhavn og Svanemøllen Station i København.

Kort tid efter blev jernstangen påkørt af et S-tog med 150 passagerer.

Ingen personer kom til skade, men da stangen satte sig fast under toget, forårsagede den materielle skader.

Siden blev en 27-årig mand anholdt i sagen. Han er torsdag blevet varetægtsfængslet i 13 dage ved et grundlovsforhør i Københavns Byret.

Manden, som er fra Bulgarien, er sigtet for forsøg på at forårsage en jernbaneulykke eller for at have forvoldt fare for andres liv eller førlighed.

Formålet med at lægge en jernstang ud på togbanen skulle ifølge sigtelsen være at afspore et S-tog.

Dommeren mente, at der var begrundet mistanke om, at den anholdte havde udgjort en fare for andre mennesker. Derfor skal han opholde sig i et arresthus i hvert fald de næste knap to uger.

Påkørslen medførte store forstyrrelser i togdriften, da en lang række S-tog måtte aflyses i de efterfølgende timer.

Under retsmødet torsdag nægtede den 27-årige sig skyldig. Han forklarede, at han var i nærheden af Nordhavn Station på gerningstidspunktet. Men han havde ikke været oppe ved skinnerne.

Den fremmødte anklager henviste under grundlovsforhøret til to vidner - en mand og en kvinde. De havde begge set en mand lægge en jernstang på togbanen på gerningsstedet onsdag klokken 11.45.

Efter at politiet havde fået et signalement fra vidnerne, blev en mand, der svarede nøje til signalementet, anholdt af en patrulje.

/ritzau/