En 61-årig mand blev stukket med kniv flere steder på kroppen på et bosted i Viborg. Han er uden for livsfare.

Midt- og Vestjyllands Politi har anholdt en 45-årig mand efter et overfald med en køkkenkniv på et bosted i Viborg.

Knivstikkeriet fandt sted onsdag ved 16-tiden, hvor en 61-årig mand blev stukket i halsen og skulderen.

Offeret er trods sine kvæstelser uden for livsfare, oplyser kommunikationskonsulent Anne Kirkegaard fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Torsdag formiddag fremstilles den anholdte i grundlovsforhør ved Retten i Viborg. Her skal en dommer tage stilling til, om der er grundlag for at varetægtsfængsle ham.

Det er uvist, hvordan han forholder sig til sigtelsen, og hvad der gik forud for knivstikkeriet.

Ifølge Viborg Stifts Folkeblad stak den formodede gerningsmand af fra bostedet efter overfaldet onsdag.

Han blev dog kort tid efter anholdt af en politipatrulje.

/ritzau/