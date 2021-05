Der var tre børn i hjemmet, da en 36-årig mand ifølge politiet trængte ind og angreb sin ekskone med kniv.

En 36-årig mand fremstilles torsdag middag i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg sigtet for drabsforsøg. Han er også sigtet for trusler og for ulovlig indtrængen.

Det fortæller anklager Thomas Klingenberg, der møder for anklagemyndigheden i grundlovsforhøret klokken 12.

Den 36-årige trængte ifølge politiet ind i sin ekskones hjem i det østlige Aalborg onsdag aften omkring klokken 20, hvor han angreb hende med kniv.

Hun blev ramt, men stikket var ikke livstruende, har politiet tidligere fortalt.

Tre børn var i hjemmet, mens det skete.

Manden blev anholdt i lejligheden senere på aftenen.

Det er endnu uvist, hvordan han forholder sig til anklagerne mod ham.

