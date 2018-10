En revisor fra firma, der holdt styr på sms-stemmer i "Vild med Dans", er sigtet for at udnytte sin stilling.

København. En revisor fra Odense havde tilsyneladende særligt gode chancer for at vinde, når han spillede på, hvem der skulle i omdans, og hvem der ville ryge ud af TV2's underholdningsprogram "Vild med Dans".

For han er ansat af et revisionsfirma, der er hyret af TV2 til at holde styr på sms-stemmerne fra seerne.

Fyns Politi mistænker ham nu for at have udnyttet sin insiderviden. Det skriver Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at vi har sigtet en mand bosiddende i Odense for overtrædelse af loven om forretningshemmeligheder.

- Han har (ifølge sigtelsen, red.) udnyttet sin stilling i et revisionsfirma, der arbejder for TV2 og 'Vild med dans' til at oddse på 'Vild med dans' hos Danske Spil, siger vicepolitiinspektør Kirsten Vesterby Fischer fra Fyns Politi til Ekstra Bladet.

Politiet understreger, at manden ikke mistænkes for at have påvirket resultatet af stemmerne i programmet.

Det var ifølge Ekstra Bladet Danske Spil, der anmeldte revisoren.

Thomas Strøbech, der er redaktør på "Vild med Dans", oplyser, at sagen betyder, at TV2 har fyret revisionsfirmaet. Han fortæller til Ekstra Bladet, at seerne dog kan føle sig sikre på resultatet af afstemningen.

/ritzau/