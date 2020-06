Der opstod uroligheder i Gellerupparken efter en Stram Kurs-demonstration, hvor politiet skød mod en mand.

En 26-årig mand sigtes for at have affyret et bomberør mod politiet i forbindelse med sidste weekends uroligheder i Gellerupparken i Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Manden fremstilles i grundlovsforhør torsdag klokken 13.

Urolighederne opstod i kølvandet på en Stram Kurs-demonstration fredag eftermiddag med den kontroversielle leder Rasmus Paludan i front.

Ved demonstrationen trængte en 52-årig mand ind bag politiets afspærring. Han var bevæbnet med en kniv. Da han ikke adlød politiets ordre om at lægge våbnet fra sig, blev han skudt i benet.

De efterfølgende nætter var Gellerupparken præget af uroligheder med stenkast, påsatte brande og affyring af fyrværkeri.

Den 26-årige mand, der fremstilles i grundlovsforhør torsdag i Retten i Aarhus, sigtes for forsøg på grov vold mod politiet.

/ritzau/