Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

19.57 fredag aften kom der melding om, at der var sket en ulykke i en Beach Buggy.

En 32-årig kvindelig passager faldet ud af den, mens den kørte på Kærholmvej i Nordjylland.

Kvinden blev bragt på sygehuset, og manden blev anholdt.

»Han er fortsat i vores varetægt. Han er sigtet for spirituskørsel og vil også blive præsenteret for en sigtelse for fareforvoldelse,« siger vagtchef i Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen.

»Så skal der op ad formiddagen ske en juridisk vurdering af, om der er grundlag for at præsentere ham for en dommer i grundlovsforhør.«

Fredag aften var meldingen vedrørende kvinden, at hun var kommet slemt til skade.

»Men i løbet af natten har meldingen været, at hun ikke har pådraget sig alvorlige skader. Hun ligger dog stadig til observation,« afslutter Jesper Sørensen.