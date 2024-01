Mandag aften blev en mand påkørt, efter at han havde sat sig på kørebanen i et kryds i Kjellerup nord for Silkeborg.

Manden er nu indlagt i kritisk tilstand.

Det var i krydset Søndergade/D. Christensensvej, manden havde sat sig, og klokken 22.34 fik politiet et alarmopkald om, at han var blevet påkørt. Det skriver TV 2 Østjylland.

Efter påkørslen blev manden, som er født i 1984, indlagt på Aarhus Universitetshospital i kritisk tilstand.

»Vi finder en mobil og noget medicin på stedet, og i hans påklædning finder hospitalet også noget medicin. Patruljen kan genkende ham fra miljøet i Silkeborg,« siger politikommissær ved lokalpolitiet i Silkeborg, John Toft, til TV 2 Østjylland.

Føreren af bilen, der ramte manden i krydset, bliver ifølge lokalmediet ikke sigtet i sagen.