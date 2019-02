Politiet er tirsdag aften massivt til stede på havnen i Odense efter skudepisode.

En 57-årig mand er tirsdag aften blevet skudt i ryggen på Gammel Havnekaj i Odense.

Han er ramt af et hagl fra et kraftigt luftgevær, men er uden for livsfare.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Episoden fandt sted klokken 20.25. Godt en time senere er politiet fortsat talstærkt til stede - dels for at skabe tryghed og dels for at undersøge sagen.

- Har du set eller hørt noget - ring 114 eller kontakt politi på stedet, lyder opfordringen fra Fyns Politi.

/ritzau/