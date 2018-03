Lørdag aften omkring klokken 21 røvede en 36-årig mand en Fakta-butik i Hirtshals. Nu søger Nordjyllands Politi en bestemt kunde, der kort efter røveriet selv blev røvet.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Kort efter røveriet i Fakta-butikken, hvor gerningsmanden stak af med cigaretter, spiritus og kontanter, røvede samme gerningsmand nemlig en kunde uden for stedet.

'Gerningsmanden indhenter en kunde som forsøger at løbe fra stedet og trækker kunden tilbage til butikslokalet, hvor gerningsmanden forlanger kundens tegnebog udleveret. Gerningsmanden stjæler et ukendt beløb fra pungen og smider efterfølgende pungen,' lyder det fra Nordjyllands Politi i pressemeddelelsen.

Det lykkedes efterfølgende kunden at få fat i sin tegnebog, hvorefter vedkommende flygtede fra stedet.

Nu vil politiet gerne i kontakt med den pågældende kunde, ligesom politet også meget gerne høre fra vidner til episoden.

Det lykkedes politiet lørdag aften at anholde gerningsmanden, og han sidder søndag morgen i detentionen, mens politiet overvejer, om han skal fremstilles i grundlovsforhør. Vagtchef Michael Elkjær fortæller til DR P4 Nordjylland, at det hører med til overvejelserne, at manden ikke var bevæbnet under røveriet.