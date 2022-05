En mand røvede natten til tirsdag en 7-Eleven og truede ekspedienten med kniv – men han nåede kun at være på flugt i få minutter.

For takket være overvågning og en opmærksom taxachauffør, lykkedes det politiet at anholde manden.

Det fortæller P4 Nordjylland.

Den formodede røver trængte ind i 7-Eleven-butikken i Jomfru Ane Gade i Aalborg, hvor han fik et pengebeløb udleveret efter at have truet med kniv. Herefter kunne politiet via overvågning følge mandens rute til Vesterå.

Her holdt en taxachauffør parkeret, som politiet fik fat i – han kunne berette, at manden var steget ind i en anden taxa i retningen mod Nørresundby.

Og den fik politiet opsporet.

»I taxaen der sad gerningsmanden. Vi fandt et pengebeløb, og vi fandt også kniven,« siger vagtchef Torben Larsen til mediet, hvorefter politiet kunne skride til anholdelse.

Manden bliver formentlig fremstillet i grundlovsforhør senere tirsdag.