Tirsdag i sidste uge blev straffen skærpet for fyrværkerivold. Nu er 22-årig sigtet for at affyre mod andre.

En 22-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at have skudt fyrværkeri mod andre i Roskilde.

Det oplyser vagtchef for Midt- og Vestsjællands Politi Henrik Olesen natten til onsdag.

Politiet mener, at manden var en del af en gruppe, der i Ejboparken affyrede fyrværkeri mod forbipasserende og politi.

- Det her er langt fra bare drengestreger, for det er jo ikke sjovt at blive beskudt med bomberør, eller hvad de nu finder på, siger vagtchefen.

Politiet fik anmeldelsen om episoden i Ejboparken klokken 22.37 tirsdag.

Ingen kom alvorligt til skade, men en person blev ramt nær hovedet og fik skader på en hue, fortæller Henrik Olesen.

Politiet vil fremstille den 22-årige i grundlovsforhør onsdag, siger vagtchefen.

Det er ikke lykkedes at finde frem til andre fra gruppen, men politiet fortsætter indsatsen.

- Vi arbejder målrettet på at få fat i folk, der fyrer fyrværkeri af, siger Henrik Olesen og fortæller, at den 22-årige blev anholdt, da en af politiets patruljer genkendte ham.

Tirsdag i sidste uge blev straffen skærpet med en tredjedel for at affyre fyrværkeri mod borgere, politi eller brandvæsen.

Den 22-årige er dermed blandt de første, der bliver sigtet efter strafskærpelsen.

Vagtchefen har ikke kendskab til andre nylige sigtelser af den type i kredsen, og der er heller ikke skrevet om lignende sager på landsplan siden strafskærpelsen, så han er muligvis også den første i Danmark.

En lang række politikredse har den seneste tid meldt om problemer med grupper, der fyrer fyrværkeri af.

Fra 27. december til 1. januar er det tilladt at skyde lovligt fyrværkeri af.

/ritzau/