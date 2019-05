Der er rejst tiltale mod en 35-årig mand, som ifølge politiet lokkede en pige ind i en bil og voldtog hende.

En 35-årig mand kan ende med at blive idømt forvaring for voldtægt af en blot niårig pige.

Manden er blevet tiltalt for at have voldtaget pigen og "langvarig frihedsberøvelse" af hende, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi mandag.

Af tiltalen fremgår det, at anklagemyndigheden nedlægger påstand om forvaring. Det vil sige, at den 35-årige bliver anset for at være særlig farlig.

Sagen mod manden er fra sommeren sidste år.

Her blev en dengang niårig pige lokket ind i en mands bil i Vinderup nord for Holstebro, og ifølge politiet kørte manden rundt med barnet i godt to timer.

I løbet af timerne blev pigen udsat for fuldbyrdet voldtægt og andre krænkelser. Han skal også have truet pigen til ikke at sige noget til politiet eller i retten.

Politiet mener, at overgrebene fandt sted ved pumpehuset på Sallingsundvej på Mors, der ligger nord for Vinderup. Kort derfra ligger Legind Sø, hvor politiet i løbet af efterforskningen har været ude for at lede efter spor.

I kølvandet på anholdelsen af manden 22. juni 2018 opfordrede politiet vidner til at stå frem. Man var særligt interesseret i en grå Peugeot 207 og dens færden.

Manden har nægtet sig skyldig i forbindelse med grundlovsforhøret mod ham. Han er tidligere dømt i lignende sager.

Retssagen mod ham begynder 24. juni ved Retten i Holstebro. Der er afsat ni dage til sagen, og dommen ventes at falde 9. juli.

Ender dommen med forvaring er der formelt set ikke tale om en straf. Det er derimod en foranstaltning, der træder i stedet for straf, når den dømte anses for at være farlig.

Formålet er at beskytte samfundet mod den pågældendes farlighed.

På den måde minder forvaring om fængsel på livstid. Det er de eneste former for frihedsberøvelse af ikke-utilregnelige personer, som er uden tidsbegrænsning.

/ritzau/