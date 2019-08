25.000 kroner skal det ifølge anklagemyndighed koste en 31-årig mand at have delt billede af en voldtægtsdømt.

Efter at en mand sidste sommer blev kendt skyldig i at have voldtaget en niårig pige, begyndte hans navn og et foto af ham at cirkulere på Facebook.

Det er en krænkelse af mandens privatliv, mener anklager Kristoffer Gammelgaard Petersen, som ønsker en 31-årig mand idømt bødestraf for at have delt opslaget med de personlige oplysninger.

- Alle har krav på beskyttelse af deres følsomme personoplysninger, uanset hvad de måtte være sigtet eller dømt for, skriver anklageren i en mail til DR P4 Midt & Vest.

Straffen for at have delt opslag med navn og foto af den dømte bør lyde på 25.000 kroner, mener anklagemyndigheden.

Det skriver DR P4 Midt & Vest, som har fået aktindsigt i anklageskriftet mod den 31-årige mand, som er fra hovedstadsområdet.

Manden, der mod sin vilje har fået sit navn og billede delt, blev i juli 2018 kendt skyldig i at have bortført og voldtaget en niårig pige på Mors i 2017.

Retten i Holstebro idømte ham en forvaringsdom for forbrydelsen. Under sagen var der navneforbud, og det blev udstrakt, da den voldtægtsdømte ankede byretsdommen.

Navneforbuddet gælder derfor, indtil der foreligger en endelig dom i landsretten.

Et navneforbud betyder, at det er ulovligt offentligt at gengive mandens navn, stilling, bopæl eller andet, der gør, at den pågældendes identitet offentliggøres.

Det fremgår ikke af DR P4 Midt & Vests artikel, hvorvidt den 31-årige erkender eller nægter at have delt opslaget med navn og foto.

Den 31-årige var ikke ene om at dele opslag. Ifølge mediet kom 4100 facebookbrugere potentielt på kant med loven for blandt andet at have truet den forvaringsdømte mand på Facebook.

Mediet beretter ikke, hvorvidt andre er sigtet eller tiltalt for at have delt opslaget, hvad den 31-årige skrev i sit opslag, eller om den 31-årige er tiltalt for både trusler og at bryde navneforbuddet.

/ritzau/