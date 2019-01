Grundlovsforhør med 35-årig mand i København, der har tilstået et skyderi på Tagensvej i 2008.

Mere end ti år efter en skudepisode i København har en mand torsdag ringet til politiet for at tilstå forbrydelsen.

Det oplyser Københavns Politi om den usædvanlige sag.

Den 35-årige mand er derefter blevet anholdt, og en dommer afgør sidst på dagen, om han skal varetægtsfængsles.

Opkaldet drejer sig om et skyderi på Tagensvej, som fandt sted i 2008, og hvor offeret blev ramt i låret.

Sagen er så gammel, at betjente har været i Rigsarkivet for at læse de oprindelige rapporter fra efterforskningen. Oprindeligt blev sagen beskrevet som et drabsforsøg, oplyses det i politiet.

Når folk henvender sig for at tilstå lovovertrædelser, gør politiet normalt en del ud af at teste tilståelsens rigtighed.

/ritzau/