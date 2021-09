Politi foran Københavns Byret, torsdag den 18. februar 2021. Ramus Paludan kaldte i DR-programmet Aftenshowet i maj 2019 Mimi Jakobsen for 'nazisvin' og derfor har hun sagsøgt ham for injurier. Paludan har dog også sagsøgt Mimi Jakobsen, da han mener, at hun også har kaldt ham for nazist. På Facebook skrev hun, at 'en åbenlys nazist kan opstille og blive valgt til det danske folketing' - hun nævnte dog ikke Paludan i opslaget.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen