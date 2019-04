Politiet leder efter gerningsmanden bag et overfald i Albertslund, hvor en 17-årig pige fik revet tørklædet af.

En 17-årig pige blev tirsdag udsat for et groft overfald, hvor hendes tørklæde blev revet af.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Overfaldet skete tirsdag mellem klokken 14.45 og klokken 15.15 ud for Bækgården 2 i Albertslund.

I forbindelse med overfaldet rev overfaldsmanden et tørklæde af pigen og råbte ukvemsord efter hende.

- Der er tale om et overfald, hvor vi ikke kan udelukke, at det er begrundet i, at pigen bar tørklæde. Det er et overfald, vi ser ganske alvorligt på, siger vicepolitiinspektør Claus Bardeleben i pressemeddelelsen.

Gerningsmanden er på fri fod, og politiet har derfor udsendt et signalement.

Han beskrives som etnisk dansk af udseende, mellem 30 og 40 år gammel, 170-180 centimeter høj, kraftig af bygning og skaldet.

Han var iført en hvid T-shirt med skrift på forsiden.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.

/ritzau/