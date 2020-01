En frisør i Aarhus fik sig en ubehagelig oplevelse, da en psykisk syg mand tirsdag gik amok i frisørens salon.

Omkring kl. 15.00 satte den syge mand sig i frisørstolen i salonen på Frederiks Allé og forlangte at blive klippet.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Kort efter begyndte han uden varsel at skubbe en masse genstande ned fra en hylde.

Frisørsalon raseret i Aarhus. Foto: Rasmus Laurvig/Byrd. Vis mere Frisørsalon raseret i Aarhus. Foto: Rasmus Laurvig/Byrd.

Den 60-årige frisør bad ham forlade butikken, men det nægtede den 41-årige mand.

Han blev meget aggressiv og slog frisøren gentagne gange med knytnæver i ansigtet og på kroppen. Han knuste desuden flere spejle og genstande med en lille skulptur i hånden.

Da en 29-årig mand forsøgte at standse den 41-årige, blev han også slået med skulpturen.



Efter at have ødelagt en del inventar i butikken løb den 41-årige ud af butikken og ind i en 7-Eleven i nærheden.

Her tog han en kage, som han begyndte at spise.



Da ekspedienten i 7-eleven bad ham stoppe, kastede den 41-årige kagen i hovedet på ham og begyndte at kaste med vinflasker i butikken.



Da politiet kom frem, fik de hurtigt anholdt den 41-årige, som blev sigtet for flere tilfælde af vold, grov vold og hærværk.



Ingen kom umiddelbart alvorligt til skade.