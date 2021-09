Søndag kort før middag er en mand kommet til skade i forbindelse med havearbejde på Sjællands Odde.

Manden stod på en stige og var i gang med at beskære et træ, da han bliver ramt af træet og falder til jorden og får et åbent benbrud.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi.

Anmeldelsen kom klokken 11.38 gennem 112, hvorefter en politibil blev sendt til stedet.

Ved ulykkestedet er der siden kommet flere brandbiler samt en lægeambulance og en helikopter.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi var mandens tilstand stabil, da han blev fragtet på hospitalet med helikopter.