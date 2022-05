En mand er blevet ramt af et tog.

Det bekræfter Københavns Politi til B.T.

»Klokken 09.38 får vi anmeldelsen om, at en mand er blevet ramt af et regionaltog.«

Hændelsen er sket mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro Station.

Ifølge politiet forsøger man nu at stoppe togtrafikken på strækningen, for at kunne undersøge hændelsen.

Hovedstadens Beredskab skriver på Twitter, at de er stærkt på vej med stor indsatsstyrke.

DR P4 Trafik København skriver i et tweet, at alle tog holder stille.

Københavns Politi fortæller, at manden angiveligt er i live.

Opdateres …