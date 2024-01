En 23-årig mand blev tirsdag aften ramt af et skud, som blev affyret gennem vinduet til hans lejlighed.

Nu er en 25-årig mand sigtet for drabsforsøg i sagen – og der er også nyt om offerets tilstand.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Skudepisoden fandt sted i Ladegårdsparken i Holbæk omkring klokken 20.56 tirsdag aften.

Her blev den 23-årige ramt i ryggen af skuddet. Han blev efterfølgende kørt til behandling på sygehuset. Den 23-årige vurderes umiddelbart at være uden for livsfare, oplyser politiet.

Klokken 01.00 natten til onsdag blev den 25-årige mand – som politiet sætter i forbindelse med skyderiet – anholdt.

»Vi kan endnu ikke sige noget om motivet til skyderiet. Men vi kan oplyse, at der er foregået en meget intensiv efterforskning i løbet af natten, og den førte os frem til den mistænkte, som så blev anholdt i Holbæk uden dramatik. Samtidigt har vi gjort en række fund, som nu skal undersøges nærmere af vores teknikere,« siger vicepolitiinspektør Kim Løvkvist.

Den mistænkte er nu sigtet for drabsforsøg.

Midt- og Vestsjællands Politi vil onsdag morgen vurdere, om han skal fremstilles i grundlovsforhør.

Politiet vil fortsat være synlig tilstede i Holbæk onsdagen igennem.