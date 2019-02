En 57-årig mand er mandag aften blevet ramt af skud i ryggen på Gammel Havnekaj i Odense.

»Han var lige kommet op fra havnebassinet, da han blev ramt af et hagl lige under højre skulderblad,« siger vagtchef ved Fyns politi, Hans Jørgen Larsen.

»Det virker som en bevidst handling,« tilføjer han.

Fyns Politi er netop nu massivt til stede på gerningsstedet.

»Haglet havde boret sig en centimeter ind i huden på offeret, så noget tyder på, at gerningsmanden har benyttet et kraftigt luftgevær,« siger Hans Jørgen Larsen.

Politiet blev alarmeret om skyderiet klokken 20.25.

Offeret har været på skadestuen og har fået fjernet haglet.

»Han er ikke kommet noget alvorligt til, men er selvfølgelig chokeret. Og med rette. For det er fuldstændig uacceptabelt, det der er foregået,« understreger vagtchefen.

Offeret for skyderiet er ifølge Hans Jørgen Larsen en helt almindelig borger, som ikke er kendt af politiet i forvejen.

Mandag aften ved 21.30-tiden er der stadig meget politi på gerningsstedet for at undersøge sagen.

»Vi har en efterforskningsleder, hundepatruljer og almindelige betjente på stedet,« siger Hans Jørgen Larsen.

»Men vi har desværre ingen spor af gerningsmanden, så det er op ad bakke med efterforskningen lige nu,« indrømmer han.

Derfor opfordrer han vidner eller andre med oplysninger, som har oplysninger, der kan hjælpe politiets efterforskning om at henvende sig til betjentene på stedet eller kontakte Fyns Politi på telefon 114.