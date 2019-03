En 20-årig mand blev i nat ramt af flere skud, hvilket resulterede i, at han i kritisk tilstand blev kørt til behandling på Aarhus Universitetshospital.

Østjyllands Politi oplyser, at ordensmagten fik en anmeldelse om skuddene i nat klokken 00.32.

Skuddene faldt på Vilhelm Becks Vej i Viby.

Der blev straks sendt flere politipatruljer og en ambulance til stedet. Her kunne politiet konstatere, at den 20-årige mand var blevet ramt af flere skud og umiddelbart var i kritisk tilstand. Han blev kørt til behandling på Aarhus Universitetshospital, og hans tilstand er nu stabil



Politiet oplyser, at der natten igennem er blevet arbejdet på gerningsstedet. Derfor har Chr. X’ Vej været spærret af til Rosenvangs Allé. Afspætringerne er nu hævet igen.

Ifølge politiet peger afhøringer på gerningsstedet på, at gerningsmanden affyrede mindst tre skud.

Herefter forlod gerningsmanden stedet i en personbil, hvori der sad mindst én anden person. Bilen blev set køre fra stedet i høj fart i retning mod Rosenvangs Allé.

Det er politiets vurdering, at skudepisoden relaterer sig til den igangværende bandekonflikt i Aarhus. Østjyllands Politi hører meget gerne fra vidner, der kan have set eller hørt skyderierne på Vilhelm Becks Vej i nat, eller som i øvrigt kunne ligge inde med oplysninger om sagen, der kunne være relevante for politiet. Østjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.