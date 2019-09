En mand er torsdag blevet skudt i Københavns Nordvestkvarter. Hans tilstand kendes ikke.

En mand er blevet ramt af skud i Københavns Nordvestkvarter.

Det oplyser Københavns Politi til TV2 Lorry.

- Klokken 18.10 fik vi en anmeldelse om et skyderi i Nordvest, og kort efter fandt vi en mand, der var ramt af skud, oplyser vagtchefen ved Københavns Politi til TV 2 Lorry.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om offerets tilstand.

Billeder viser, at området ved Bisiddervej og Frederiksborgvej er afspærret. Et øjenvidner oplyser til Ritzau, at politiet er massivt til stede og har afspærret et større område.

/ritzau/