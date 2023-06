Offeret, der blev ramt af skud på Nørrebro, stod ifølge B.T.s oplysninger i en frisørbutik, da han blev såret.

Det var kort før klokken 18, at skuddene faldt, og ifølge de foreløbige oplysninger stod manden i frisør-butikken, da en mand kom gående udenfor på Nørrebrogade.

I det manden gik forbi butikken, affyrede han det skud, der ramte offeret og sårede ham lettere.

Et vidne på stedet bekræfter, at skyderiet er sket i en frisør-butik, og øjenvidnet fortæller, at politiets teknikere er til stede i forretningen.

Ifølge B.T.s oplysninger har offeret relation til personkredsen omkring den forbudte LTF-bande.

Artiklen opdateres....

