En 31-årig mand er blevet indlagt på Rigshospitalet efter at være blevet ramt af et skud i brystet.

Episoden fandt sted natten til søndag på Jernbanegade i Fredensborg.

Vagtchefen ved Nordsjællands Politi, Dan Houtved, fortæller til B.T., at politiet modtog en anmeldelse klokken 01.09 søndag.

»Den forurettede er blevet skudt i brystet og bragt til Rigshospitalets traumecenter, hvor han har været igennem en operation. Han meldes uden for livsfare,« siger Dan Houtved.

De nærmere omstændigheder ved skudepisoden er endnu ikke afklaret, men vagtchefen fortæller, at den 31-årige hører et 'knald eller et brag', og dernæst mærker han noget ved brystet.

Manden løber efterfølgende ind på en restaurant, hvor personalet får slået alarm.

Ifølge Dan Houtved er den 31-årige blevet ramt af et projektil af 'mindre kaliber', som han vurderer kan være fra enten en salonriffel eller et luftgevær.

Vagtchefen oplyser, at der endnu ikke er blevet pågrebet en mulig gerningsmand, men at politiet er i gang med at efterforske hændelsen.

Opdateres...