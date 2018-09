En mand på 27 år blev tirsdag aften ramt af skud, mens han sad i en bil i Københavns Nordvestkvarter.

Det oplyser Københavns Politi onsdag morgen i et tweet om det seneste skyderi i området, der tirsdag aften fandt sted på Skaffervej:

'Han er ikke registreret bandemedlem, men politiets foreløbige vurdering er, at gerningsmændene gik målrettet efter den pågældende'.

Mandens tilstand er ikke kritisk, oplyses det.

Politiet formoder, at skyderiet har forbindelse til den verserende bandekonflikt i hovedstadsområdet.

I den seneste tid har været flere skyderier i og omkring København.

Forleden oplyste politiet, at de seneste dages skyderier i københavnsområdet skyldes, at en bande er blevet opdelt i to nye grupperinger.