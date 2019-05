Torsdag udviklede et større skænderi sig til noget nær en slåskamp på en parkeringsplads ved Ølbycenteret.

En mand blev angiveligt så vred over, at en kvinde påtalte over for ham, at han holdt på en parkeringsplads kun for handicappede, at han begyndte at slå hende.

Kvinden fra Ringsted kører i handicapbil og havde derfor parkeret på en handicapplads torsdag eftermiddag omkring klokken 15.10 ved Ølbycenteret.

Da hun var ved at parkere, opdagede hun en mand, som var ved at parkere på en handicapparkeringsplads. Dog var han ikke handicappet, og det valgte hun at påpege over for ham.

Kvinden rullede derfor sit vindue ned og gjorde manden opmærksom på, at han holdt på en særlig parkeringsplads. Men det faldt ikke i god jord.

Manden sprang ud af sin bil og gik over til kvinden, hvor han tildelte hende flere slag mod hendes hoved og arm ind gennem det åbne bilvindue.

»Han tager det meget ilde op, at hun minder om, at han holder det forkerte sted. Ifølge hendes forklaring stormer manden ud af bilen og hen til hende for at snakke til hende gennem den åbne bilrude, så han har taget det ilde op allerede fra første sekund. Som hun beskriver det, var han tydeligt ophidset,« siger pressetalsmand hos Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard, til Sjællandske Medier.

Manden ramte kvinden flere gange med slag, og politiet rådede derfor kvinden til at henvende sig til lægen, så hun kunne dokumentere sine skader og på den måde få flere beviser i sagen.

Politiet vil gerne tale med vidner til overfaldet.

Manden beskrives som:

Cirka 50 år gammel

Dansktalende

Kraft af bygning

Iført grå, langærmet trøje med lynlås

Manden kørte i en ældre bil - muligvis af mærket Toyota Avensis

Oplysninger kan gives til politiet på telefon 114.