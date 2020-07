En mand er torsdag aften blevet påkørt af en anden på bilist på motorvej E20 mellem Fyn og Jylland.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til B.T.

Der er tale om chaufføren af en tavlevogn, der er blevet ramt. Chaufføren skulle skifte et dæk på en lastbil, der holdt i nødsporet.

Af den grund var han ved at spærre den yderste vognbane af med tavlevognen, da han af ukendte årsager blev ramt af en anden bilist. Ulykken skete mellem Motorvejskryds Kolding og frakørsel 61 ved Taulov.

Manden, der er blevet påkørt, er indlagt på Kolding Sygehus med kvæstelser, men er ikke i livsfare.

Hvordan er han blevet påkørt, er endnu for tidligt at sige. Det vides heller ikke med sikkerhed i hvor høj fart, han blev ramt.

»Det, vi ved, er, at han har fået et knoglebrud i armen og måske nogle brud i benet. Lægerne er ved at undersøge ham nærmere. Men han er blevet ramt med høj fart, så han har været heldig,« siger vagtchef Jørn Bystrup.

Den mandlige bilist, der ramte tavlevognschaufføren, kom selv lettere til skade ved ulykken og påkørte efterfølgende tavlevognen, som derfor har fået skader.

»Hans tilstand er stabil med småskader.«

Politiet har indtil videre ikke kunnet klarlægge, hvordan bilisten kunne overse tavlevognschaufføren. Det var lastbilchaufføren, der skulle have skiftet dæk, der kontaktede politiet.

Bilisten, der slap med småskader, bliver meget snart afhørt af politiet, oplyser Jørn Bystrup.

Anmeldelsen om ulykken kom klokken 19.13, hvorfor motorvejen har været spærret. Den er nu åben igen, og politiet har færdiggjort sine undersøgelser på stedet.