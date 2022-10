Lyt til artiklen

Der har været en alvorlig personpåkørsel ved Nivå Station i Nordsjælland.

Politi og redning arbejder på stedet, og al togtrafik på Kystbanen mellem Nivå og Helsingør er indstillet.

Det oplyser Nordsjællands Politi til B.T.

Politiet modtog anmeldelsen omkring klokken 21. Det er en mand, der er blevet påkørt, oplyser vagtchefen Henrik Thelin.

Vagtchefen forventer, at der »går et stykke tid«, før togdriften åbnes via Nivå Station igen.

»Vi skal være færdige ude på stedet og have ryddet op, før vi åbner igen,« siger han.

