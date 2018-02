Politiet har opsporet fire unge, der sigtes for at have overfaldet en ældre mand på Sjællands Odde.

Roskilde. I flere dage har en mand på 88 år været indlagt på sygehus, efter at han i sidste uge blev overfaldet af unge hjemmerøvere på Overby Lyng på Sjællands Odde.

I alt er fire unge, der er mellem 15 og 17 år, tirsdag blevet anholdt i sagen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi onsdag.

Ved røveriet stak gerningsmændene af med blandt andet hvaltænder og forskellige skydevåben.

- Han blev slået i hovedet og sparket på benene, siger Carsten Andersen, der er talsmand for politiet.

- Vi har været ude på sygehuset i formiddag. Han er glad for, at der er sket anholdelser i sagen. Og der er også stor lettelse hos de pårørende, siger Carsten Andersen.

Offeret har været indlagt siden fredag efter den ubehagelige oplevelse. Han vurderes ikke til at være i livsfare.

I første omgang mente den 88-årige, at røverne havde talt et udenlandsk sprog, men i en pressemeddelelse onsdag skriver politiet, at de fire anholdte alle er danske.

Flere borgere har hjulpet politiet i opklaringsarbejdet, efter at man bad om hjælp fra offentligheden.

Anholdelserne af de unge er sket forskellige adresser i Odsherred.

- Ud fra afhøringerne er politiet sikre på, at det er de rette personer, som vi har anholdt, hedder det i pressemeddelelsen.

En dommer i Holbæk skal onsdag eftermiddag afgøre, om de fire skal varetægtsfængsles - hvilket i givet fald formentlig vil betyde, at de skal indespærres på en lukket institution.

/ritzau/