En 53-årig mand fik sig noget af en overraskelse, da han mandag morgen sad i sit udendørs spabad på sin ejendom i Randers.

For umiddelbart efter han havde sat sig til rette i badet, der står i baggården, åbnede døren til hans skur.

Ud kom en mand, som den 53-årige aldrig nogensinde havde set før, og over skulderen havde manden en sportstaske.

»Da den 53-årige mand spurgte, hvad manden lavede, satte han farten op og gik mod porten og udgangen fra baggården. Den 53-årige løb efter ham og fik halet ind på ham, da han havde svært ved at få porten op,« skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Den 53-årige mand fik fravristet manden sportstasken, hvorefter den fremmede mand løb fra stedet ad Von Hattenstræde mod nord.

Politiet mener, at den fremmede mand formentlig er kommet ind i baggården ved at kravle over hegnet på bagsiden.

Manden bliver beskrevet som:

30-35 år

180-185 cm høj

Almindelig af kropsbygning

Lys i huden

Kort, brunt hår

Aflangt ansigt med fremtrædende fortænder og skægstubbe

Talte dansk

Var iført en grå eller sort kedeldragt/flyverdragt

Politiet hører gerne fra vidner, der kan have set manden i området tidlig mandag morgen. Har du set noget, kan du kontakte politiet på 114.