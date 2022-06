Lyt til artiklen

En 30-årig mand var kun lige kommet på fri fod, da han sendte smsen.

Og den har nu – blandt andet – kostet ham en ny tur bag tremmer.

Han er indtil videre blevet varetægtsfængslet i fire uger for de handlinger, han i fredags foretog sig umiddelbart efter at være blevet løsladt fra sin afsoning i forbindelse med en tidligere straf. Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

»Stort set det første han gør, er at han sender en sms til en kvinde fra Vinderup. I den skriver han, at han vil skære halsen over på hende,« siger Torben Ladefoged fra lokalpolitiet i Holstebro til mediet.

Den 30-årige mand opsøgte også kvinden og tildelte hende flere knytnæveslag.

Efterfølgende blev han dog hurtigt anholdt og sigtet for trusler og vold.

Ifølge politiet skulle manden og kvinden have en ikke nærmere udspecificeret relation til hinanden.