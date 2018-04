10. oktober sidste år blev et medlem af Loyal To Familia anholdt. Nu har han fået en udvisningsdom.

Glostrup. Et 24-årigt bandemedlem har fredag fået samfundets røde kort, efter at han er blevet kendt skyldig i vold mod to fængselsbetjente og for at have truet med en pistol på en parkeringsplads.

Retten i Glostrup idømmer Mahir al-Manshad fem års fængsel samt en udvisningsdom.

Det oplyser specialanklager Jannik Rasmussen.

Manden blev anholdt 10. oktober sidste år for at have været i besiddelse af en skarpladt pistol, men politiet fandt hurtigt ud af, at han havde mere på samvittigheden.

- Dagen efter at han bliver varetægtsfængslet, bliver man opmærksom på, at han er blevet set løbe hen over en parkeringsplads i Ballerup med en pistol, mens hans jagter en anden mand, fortæller Jannik Rasmussen.

Mahir al-Manshad, der ifølge anklagemyndigheden er medlem af Loyal To Familia, troede, at den anden mand var medlem af en rivaliserende bande.

Derfor blev han dømt efter straffelovens paragraf 81a - også kaldet bandeparagraffen. Den bestemmelse tages i brug, når lovovertrædelsen har baggrund i en konflikt mellem to bander.

Det viste sig dog senere, at den forurettede slet ikke var medlem af nogen bande.

Hvis man er tiltalt efter bandeparagraffen, kan man risikere en straf, der er dobbelt så hård.

Manden blev også dømt for at have overfaldet to fængselsbetjente i maj 2016 i Statsfængslet Østjylland.

