Nordjyllands Politi har siden 21.29 fredag aften massivt til stede omkring banegården i Aalborg.

Det skyldes, at en mand er blevet overfaldet, skriver politiet på Twitter.

Politiet beretter, at manden er under behandling og ikke er tilstadekommen. Sagen behandles som et røveri.

Området foran banegården er spærret af, ligesom der er spærret af inde ved perronerne, skriver Nordjyske.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi.

