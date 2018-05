I forlængelse af et overfald flygtede offeret ind i en tilfældig bil. Tre overfaldsmænd flygtede fra stedet.

Glostrup. Tre ukendte gerningsmænd overfaldt onsdag formiddag en 37-årig mand på Taastrup Hovedgade i Taastrup.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Den 37-årige forsøgte at flygte fra stedet ved at kaste sig ind i en tilfældig personbil, der holdt på stedet.

Føreren af bilen flygtede, men blev ifølge politiet undervejs ramt af et slag fra en af de tre gerningsmænd, som også kastede sig ind i bilen.

Her blev den 37-årige, der er kendt i det kriminelle miljø, stukket i låret, og gerningsmændene flygtede herefter løbende fra stedet.

Overfaldet fandt sted ud for Taastrup Hovedgade 129 omkring klokken 10, og politiet hører gerne fra vidner, som har set overfaldet og optrinet ved bilen, der beskrives som en grå VW Golf.

Tidligere onsdag var politiet fåmælt med at give oplysninger i sagen. Politiet oplyste, at en mand var blevet stukket i låret på hovedgaden, og at en gerningsmand tilegnede sig en personbil.

Politiet oplyste, at det havde fået fat i bilen og var kommet i kontakt med en person.

Den 37-årige blev efterfølgende overført til Rigshospitalet, og han meldes uden for livsfare.

Politiet kender endnu ikke motivet til overfaldet.

Vidner med oplysninger om sagen kan kontakte politiet på 43861448.

/ritzau/